Церемония вручения первых паспортов прошла в Красногорске

Церемония стала для подростков символичным порогом во взрослую жизнь. Дмитрий Волков отметил, что получение паспорта — это не просто формальность, а возможность проявить лучшие качества, чтить традиции поколения первостроителей, изучать историю и трудиться на благо родной земли. Он призвал молодежь равняться на старших, следовать своему сердцу, гордиться Родиной и верить в свои силы.

«Пусть паспорт всегда будет для вас символом чести, патриотизма и созидания! А ваш путь будет светлым и наполненным настоящими свершениями», — обратился к ребятам глава муниципалитета. Мероприятие стало частью системной работы по патриотическому воспитанию молодого поколения в Красногорске.