Церемония вручения первых паспортов прошла в Красногорске

Глава округа Дмитрий Волков поздравил ребят и пожелал ценить время, в котором они живут, несмотря на вызовы и трудности. Он также отметил, что на плечи молодого поколения ляжет фундамент героических подвигов предков.

Одна из участниц церемонии, Арина Петрова, поделилась, что хочет стать режиссером кино. Получение паспорта, по ее словам, это не только новые права, но и ответственность. Она испытала гордость от того, что стала участницей торжества.

На церемонии присутствовали и родители школьников. Местная жительница Ирина Ткаченко поблагодарила организаторов за праздничную атмосферу. Она отметила, что семья любит свой город и гордится тем, что живет в Красногорске.

Паспорт для юных жителей округа стал не просто удостоверением личности, а символом взросления и ответственности за будущее малой Родины и всей страны.