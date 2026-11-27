Участниками торжественного события стали отличники, победители олимпиад и активисты. Те, кто не просто достиг 14-летнего возраста, но и проявил себя в учебе, собрались в зале гимназии № 18, чтобы получить главный документ гражданина России из рук главы округа Владимира Волкова.

Руководитель муниципалитета отметил, что торжественное вручение первого паспорта именно за успехи в учебе — это признание труда ребят. Вместе с документом школьники получили Конституцию, памятные обложки и благодарственные письма. Для многих это не просто формальность, а первый серьезный шаг во взрослую жизнь.

«Очень счастлива, для меня это много значит, я этим горжусь, понимаю, что не зря стараюсь», — поделилась ученица гимназии № 18 София Цыцерева.

Такие церемонии в Люберцах стали доброй традицией. И этот день — еще одно подтверждение того, что успехи в учебе не остаются незамеченными. Для учеников гимназии первый паспорт — не только новые права, но и признание их первых серьезных достижений.