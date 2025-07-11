Церемония вручения паспортов школьникам прошла в Павловском Посаде

Еще 11 юных жителей Павловского Посада получили свои первые паспорта в торжественной атмосфере. Для них организовали специальную церемонию в городском парке «Дубрава».

Важные документы школьникам вручил первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов.

«Это важный шаг в жизни каждого гражданина, момент, который запоминается на всю жизнь! Пусть этот документ станет символом ваших успехов, ответственности и стремления к достижениям. Гордитесь тем, что вы являетесь гражданами великой страны — России, с ее богатой историей и традициями», — сказал Филипп Ефанов.

Ранее мы рассказывали о том, что в парке «Дубрава» также прошел семейный праздник «Огонь любви и росы». Для жителей организовали работу ярмарки мастеров и фотозоны, спортивные конкурсы, концерт и интерактивный спектакль.