Семейный фестиваль прошел в парке «Дубрава» в Павловском Посаде

Праздник «Огонь любви и росы» организовали в Павловском Посаде. Участниками стали семьи округа.

В этот день в парке работала ярмарка мастеров. Здесь местные ремесленники представили авторские изделия.

Также на фестивале творческие работы экспонировали на художественной аллее. Организаторы провели спортивные конкурсы.

Работала тематическая фотозона. Все желающие могли сделать снимки на память.

Кроме того, состоялся концерт «Связь времен». На нем исполнили музыкальные композиции, объединяющие традиции разных эпох. Также провели концерт «Волшебный вечер».

В финале семейного фестиваля для гостей парка представили интерактивный спектакль «Купальская история». Его подготовили воспитанники театральной студии «Большая сцена».

Ранее мы рассказывали о том, что в этом же парке прошла тренировка по самбо. Ее приурочили ко Дню молодежи.