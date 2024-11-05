Церемония вручения паспортов школьникам прошла в Мытищах

Важное событие в торжественной обстановке с ребятами разделили родные и близкие. Поздравила молодых граждан глава округа Мытищи Юлия Купецкая.

Важное событие состоялось в жизни 15 юных жителей городского округа Мытищи: им вручили первые паспорта. Ребятам выдали документ в день Всероссийской акции «Мы — граждане России» в День народного единства. Родные и близкие поздравили молодых людей с началом нового жизненного этапа.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая обратилась к юношам и девушкам со словами о том, что паспорт — это не просто документ, но и большая ответственность, прежде всего перед собой.

Отметила глава и то, что ребята получили паспорта в преддверии Дня народного единства, а это праздник многонациональной России, страны, в которой должны ценить и уважать традиции и соотечественников.

Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гореликов подчеркнул, что с этого момента ребята стали полноправными гражданами нашей страны, и пожелал хранить это событие как одно из лучших воспоминаний.

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