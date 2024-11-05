Церемония вручения паспортов школьникам прошла в Люберцах

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков вручил первые паспорта пятнадцати юным жителям. Торжественная церемония прошла в школе № 52 в поселке Малаховка и была приурочена к Дню народного единства.

«Паспорт — это первый официальный документ, который получают ребята в четырнадцать лет. Это важный шаг в жизни, который открывает новые возможности и права», — сказал глава округа. Он поздравил молодых людей с важным событием и пожелал им успехов в будущем.

Кроме того, новоиспеченным владельцам паспортов вручили подарки. Ребята получили красивые обложки, ручки и ежедневники.

Такое событие не только подчеркивает значимость гражданства, но и помогает молодежи лучше понять свою связь с Родиной. Вручение паспортов стало традицией, укрепляющей чувство единства среди молодежи Люберец.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».