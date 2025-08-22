Церемония вручения паспортов школьникам прошла в Красногорске

Торжественное мероприятие состоялось в День государственного флага на площади у Дворца культуры «Подмосковье». В конце прошел патриотической флешмоб, в рамках которого развернули 25-метровый триколор.

Паспорта школьникам вручили первый заместитель главы муниципалитета Наталья Тимошина и заместитель председателя Совета депутатов Богдан Андриянов.

«Очень почетно в этот знаменательный день для нашей страны вручать паспорт граждан Российской Федерации. Документ станет одним из первых шагов в вашу взрослую жизнь. В добрый путь, дорогие ребята!» — сказала Наталья Тимошина.

В конце мероприятия прошла патриотическая акция. Участникам показали видеоролик, члены мотоклуба «Ночные волки», волонтеры и молодогвардейцы растянули 25-метровый триколор.

Церемонию провели в рамках акции «Я — гражданин России». С начала года вручили уже 69 паспортов.