Церемония награждения победителей премии «Человек года» прошла в Люберцах

14 жителей Люберец получили это почетное звание на общественной премии. Их труд и активная жизненная позиция вносят неоценимый вклад в развитие и процветание родного края.

Премию присуждали в 12 ключевых номинациях. Лауреатами стали представители социальной сферы, культуры, образования, здравоохранения, торговли, транспорта, промышленности и других областей.

«Люберцы всегда славились своими жителями — искренними, неравнодушными. Каждый из победителей — живое доказательство того, что настоящие герои живут среди нас. Поздравляю победителей с заслуженными наградами и наступающим Новым годом. Уверен, и в 2026 с тем же единством, с той же самоотдачей и с непоколебимой верой в себя мы продолжим делать наши Люберцы краше, современнее, уютнее!», — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Отметим, что в рамках премии награждают достойных, трудолюбивых и инициативных людей. Вручение планируют проводить каждый год.