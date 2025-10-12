Центральную улицу отремонтируют в микрорайоне Подрезково в Химках

В городском округе Химки капитально ремонтируют пять автомобильных дорог. Сейчас работы проводят на Центральной улице в микрорайоне Подрезково, где рабочие уже демонтировали старое дорожное полотно.

Сейчас специалисты устанавливают бордюрный камень, укрепляют обочины и укладывают покрытие на остановочных площадках. Общая протяженность работ составит свыше 1,5 километров.

Также строители полностью обновят дорожное покрытие еще на четырех участках: на улице Ленина в Сходне, улицах 9 Мая и Молодежной в Новых Химках, а также на дороге в Терехово-Ивакино. Ремонт уже завершили на трех улицах в Химках: Горная, Гоголя и Коммунальный проезд. Специалисты устранили там отдельные повреждения дорожного полотна.

Отметим, что всего в этом году в городском округе Химки обновят 11 участков дорог. Их выбрали на основе обращений жителей, анализа дорожной ситуации и данных мониторинга. Текущий и капитальный ремонт проводят в Старых и Новых Химках, в Сходне и Подрезкове.

Ремонт и содержание дорог — приоритетная задача властей Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщил, что в 2025 году в регионе отремонтируют около 1,5 тысячи участков.