Центральная детская библиотека отрылась после ремонта в Мытищах

Учащиеся школы № 6 подготовили творческий подарок к открытию библиотеки, а после приняли участие в увлекательном квизе.

«В 2026 году Центральной детской библиотеке исполняется 75 лет и главным подарком к ее юбилею стало обновленное, светлое, современное пространство с новой мебелью и оборудованием. Поздравляю коллег с открытием и благодарю за труд и стремление сделать это место лучше».– отметила заместитель главы городского округа Мытищи Ольга Сидоркина.

Директор Библиотечно-информационного центра Анастасия Мартынова отметила, что современная детская библиотека — это центр развития знаний и творчества. Она уверена, что обновленное пространство понравится юным мытищинцам.