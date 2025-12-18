Центр НИКИ детства в Мытищах провел новогодний праздник для семей

Недавно консультативно-диагностический центр № 2 НИКИ детства переехал на другой адрес. Его сотрудники уже на новом месте провели новогодний праздник для юных пациентов и их семей.

Программа включала динамические игры, флешмобы и другой интерактив. В мастерской аквагрима каждый ребенок мог превратиться в любимого новогоднего персонажа.

«В этот волшебный предновогодний день особенно важно напомнить нашим маленьким пациентам и их семьям, что они не одни — рядом есть люди, которые искренне желают им добра, здоровья и радости. Пусть Новый год принесет каждому из них свет и тепло!» — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Появление Деда Мороза и Снегурочки стало главным событием праздника. Герои водили с гостями центра хоровод, играли в «Заморозки» и пели рождественские песни. После юные пациенты получили сладкие подарки.

«Новый год — время чудес, и впервые мы отмечаем его в новых стенах НИКИ детства. От всей души поздравляю наших маленьких пациентов и их родителей с этим праздником!» — сказала заведующая консультативным отделением КДЦ № 2 Дарья Коледова.

Также она пожелала всем заботы, поддержки и настоящих волшебных моментов в новом году.