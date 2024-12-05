Центр культуры «Подмосковье» в Мытищах отметил 85-летие

Центр культуры «Подмосковье», расположенный в поселке Пироговский, объединил учреждения культуры округа и дал возможность жителям посещать кружки и секции.

Специальную фотозону, выставку и праздничный концерт, посвященный юбилею, подготовили для гостей Центра культуры «Подмосковье», расположенного в поселке Пироговский. Солидный путь в 85 лет прошел этот центр, объединивший дома культуры и клубы более десятка сел и деревень городского округа Мытищи.

Зрители полностью заполнили зал, где со сцены прозвучали слова благодарности и поддержки. Сотрудникам и почетным работникам вручили почетные грамоты и благодарственные письма властей городского округа Мытищи, профильных ведомственных учреждений.

Центр культуры за годы работы воспитал немало талантливых людей, объединив поколения в творчестве. Выступление творческих коллективов центра «Подмосковье» традиционно порадовало зрителей.

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