Центр крови Подмосковья открыл чаты в Telegram для доноров в Мытищах

Московский областной центр крови запустил 10 локальных чатов в Telegram для доноров, распределенных по городским округам региона. К четырем уже действующим популярным группам добавилось еще шесть, включая чат для городского округа Мытищи.

Локальные чаты станут важной частью донорского движения в регионе, способствуя развитию культуры добровольного донорства и оперативному информированию жителей. Перейти в чат можно по ссылке Donormo. Мытищи.

«В группах можно узнавать актуальную информацию о донорских акциях, общаться с другими донорами-земляками, предлагать проведение новых мероприятий и делиться фотографиями с прошедших акций», — рассказала начальник отдела по связям с общественностью Московского областного центра крови Елена Денисова.

Она также отметила, что такие онлайн-сообщества помогут донорам планировать сдачу крови в своем городе, а для центра крови это станет удобным инструментом для организации приема доноров совместно с волонтерами и организаторами. В будущем планируется внедрение предварительной онлайн-записи на выездные донорские акции.