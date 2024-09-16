Центр казачьей культуры во Фрязине получил благодарность от президента

С начала СВО руководитель центра казачьей культуры Александр Югорский и его сотрудники Юлия Одарич и Олег Балунц регулярно навещают бойцов на передовой и в госпиталях. Они выступают с концертами в составе агитационно-пропагандистской бригады в Донецкой и Луганской народных республиках.

«С большим удовольствием передал артистам благодарственные письма „За большой вклад в укрепление боевого духа защитников Отечества“. Фрязинцы гордятся тем, что у нас живут и творят такие неравнодушные к общему делу люди, деятели культуры в полном смысле этого слова — всегда готовые действовать во имя нашей победы!» — сказал глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил художника за мурал в честь военкора Еремина в Балашихе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».