Воробьев поблагодарил художника за мурал в честь военкора Еремина в Балашихе

Появившийся на фасаде дома на Луговой улице Балашихи мурал увековечил память погибшего военного корреспондента «Известий» Семена Еремина. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он напомнил, что уроженец Балашихи Еремин погиб в апреле прошлого года при атаке украинского беспилотника в зоне проведения специальной военной операции.

Журналист выполнял свой профессиональный долг, готовя очередной репортаж с передовой. Военкору было 42 года.

«Знаю, как было важно для семьи увековечить память о своем герое, мужественном и смелом, который не боялся ничего и был во многих горячих точках. Спасибо художнику Сергею Юракову, который воплотил задумку в жизнь», — написал Воробьев.

Торжественное открытие мурала в честь военного корреспондента Семена Еремина провели в минувшую субботу, 14 сентября. Портрет журналиста украсил стену жилого дома. В зоне проведения спецоперации репортер работал с февраля 2022 года и не раз оказывался под обстрелами со стороны украинских боевиков.

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