Труженицу тыла Клавдию Насонову в Серпухове поздравили с юбилеем 100 лет

Труженица тыла Клавдия Насонова из городского округа Серпухов 8 марта, в Международный женский день, отметила юбилей 100 лет. С днем рождения и праздником весны женщину поздравил временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Во время Великой Отечественной войны Клавдия Насонова копала окопы в деревне Зиброво и работала на аэродроме в Дракино. Почти 50 лет она трудилась на заводе «10 лет Октября». Сегодня женщина помогает детям по хозяйству и присматривает за правнучкой.

Клавдию Насонову с праздником 8 Марта и с юбилеем поздравил временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко.

«Ветеран — воплощение стойкости, невероятной силы духа и безграничной любви к жизни. Клавдии Насоновой желаю здоровья, мира, добра, тепла и заботы близких!» — сказал он.

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