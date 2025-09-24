Труженица тыла Анна Сироткина из Можайска отметила 102-летие

Жительнице поселка Спутник Можайского округа Анне Сироткиной исполнилось 102 года. Заместитель главы округа Мария Азаренкова навестила именинницу, чтобы лично поздравить ее с днем рождения и передать поздравления от руководителя муниципалитета.

Анна Сироткина — труженица тыла и вдова участника Великой Отечественной войны. В 20 лет девушка научилась управлять трактором, чтобы заменить ушедших на фронт мужчин. Своим трудом она спасла от голода большую семью. После победы Анна долго ждала мужа, который находился в плену у фашистов.

Именинница сохранила доброту, силу духа и любовь к жизни. Секреты ее здоровья и долголетия — самоотверженный труд, натуральные продукты и светлый взгляд на мир.

«От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, благополучия, тепла и заботы близких! Ваша история — настоящий урок стойкости, мужества и любви к жизни для всех поколений. Теперь мы знаем точно — труд не только делает Можайский округ самым лучшим, но и продлевает жизнь», — обратилась к имениннице Мария Азаренкова.