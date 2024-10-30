Тружеников предприятий во Фрязине наградили к 73-летию города

В этом году наукоград Фрязино празднует 73-ю годовщину. Тружеников предприятий и организаций, волонтеров округа наградили на торжественном мероприятии.

Постановлением Верховного Совета РСФСР 25 октября 1951 года рабочему поселку Фрязино присвоили статус города. В этом году он отмечает 73-ю годовщину.

«Мой родной город. Люблю. Бывал во многих странах, во многих городах, лучше своего Фрязина не нашел», — сказал житель Фрязина Алексей Крестьянинов.

На торжественном мероприятии в честь дня рождения города отметили выдающихся тружеников предприятий и организаций наукограда.

«Эта очередная дата нам позволяет напомнить сколько труда и усилий вложили в развитие нашего города и его становление, и в его уникальную историю. Фрязино — это действительно уникальный город, это наукоград Российской Федерации», — отметил глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.