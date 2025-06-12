Трудовые династии в Химках наградили ко Дню России

Церемония награждения прошла в Центральной детской школе искусств в Химках. На сцене наградили трудовые династии, волонтеров и активных жителей, которые участвуют в реализации программы «Успех в единстве поколений».

В церемонии приняли участие заместитель главы Ирина Жданкина, муниципальные депутаты Инна Монастырская, Валентин Герасимов, Наталья Каныгина, Николай Томашов и Ирина Спирина. Они вручили награды трудовым династиям и поблагодарили их за преемственность поколений и многолетний труд.

«Химки по праву гордятся своими трудовыми династиями. Врачи, военные, учителя, полицейские, пожарные и представители других профессий из поколения в поколение передают не только навыки, но и традиции служения родному городу и стране. Такие династии — это живая история Химок. Они показывают молодым пример преданности делу, ответственности и любви к своей родине. Важно помнить об их вкладе и рассказывать о достижениях, чтобы укреплять связь между поколениями», — рассказала Инна Монастырская.

Уделили внимание волонтерам, которые играют важнейшую роль в сборе гуманитарных грузов для бойцов СВО, помогают семьям военнослужащих, оказывают им психологическую и бытовую помощь. Почетным гостем стал ветеран боевых действий Владимир Коннов. Он отметил, что бойцам нужна поддержка.

Атмосферу праздника создали педагоги и учащиеся детской школы искусств. Юные вокалистки Эвелина Азимова и Яна Иванько исполнили песни «Моя Россия» и «Журавли», а преподаватель класса баяна Иван Фирсанов порадовал зрителей исполнением легендарной «Смуглянки».