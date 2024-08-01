Тротуарную плитку обновят возле сосудистого центра в Мытищах

В Мытищах продолжаются работы по ремонту и обновлению медицинских учреждений. Сейчас ведутся работы в поликлинике № 1, а также осуществляется замена плитки у входа в здание регионального сосудистого центра.

Заместитель главного врача по общим вопросам Ирина Кузнецова отметила, что в отделения стационара и поликлиники поступает новое оборудование, привлекаются новые специалисты, что способствует повышению доступности и качества медицинской помощи.

«Многие серьезные вопросы решаем на уровне больницы. Мы внимательно читаем и реагируем на отзывы наших пациентов, проводим еженедельные объезды и видим, где требуется ремонт», — добавила она.

В планах поэтапное обновление входных групп и пандусов, так как многие здания были построены в начале и середине прошлого века. В ближайшее время начнется ремонт в приемном отделении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

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