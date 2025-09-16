Тротуар обустроят на улице Спасателей в Жуковском

Специалисты приступили к строительству тротуара на одной из улиц Жуковского. Его обустройство позволит повысить комфорт и безопасность жителей района.

Ход работ проинспектировали глава городского округа Жуковский Андроник Пак и заместитель председателя городской Общественной палаты Николай Ищенко. Ранее тротуара здесь не было, и жители обращались с жалобами на неудобство в администрацию муниципалитета.

«В ближайшие дни начнем асфальтирование подготовленного участка. Полностью работы по обустройству тротуара планируем завершить в течение 10 дней. Это позволит обеспечить безопасное и удобное передвижение жителей», — добавил Андроник Пак.

