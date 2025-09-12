Ремонт 25 подъездов домов провели в Жуковском с начала 2025 года

Обновление многоквартирных домов продолжается в Жуковском. Активные ремонтные работы идут в подъездах.

Ремонты проходят в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды». Их уже завершили в 25 подъездах.

Сейчас специалисты преображают еще девять подъездов. Один находится также в очереди на ремонт.

В каждом объекте рабочие красят стены, потолки и входные группы, монтируют электропроводку, устанавливают светильники, ремонтируют лестничные марши и перил, меняют почтовые ящики и утепляют трубопроводы.

«Дефектные ведомости для каждого подъезда составляются совместно с жильцами, которые также принимают участие в приемке выполненных работ. Все работы выполняются в строгом соответствии с техническими и санитарными нормами», — сказал глава городского округа Жуковский Андроник Пак.