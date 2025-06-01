Тротуар на Ульяновской улице в Мытищах построят в июле 2025 года

Пешеходную дорожку в Мытищах на Ульяновской улице построят на участке от улицы Тайнинской до улицы 1-й Вокзальной. Работы завершат в июле текущего года.

Протяженность участка составит порядка 1,07 километров. Уже завершили конкурс по выбору подрядчика, сейчас заключают контракт.

Отметим, что улица Ульяновская в Мытищах — это автомобильная дорога пятой категории. В первую очередь она предназначена для движения автомобильного транспорта. Однако для обеспечения безопасности пешеходов на этом участке построят и тротуар.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году в регионе отремонтируют около 1,5 тысячи участков дорог — это приоритетная задача. Общая протяженность дорожной сети в Подмосковье — 45 тысяч километров. Это и федеральные, и региональные, и муниципальные трассы.