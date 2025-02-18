Трое спортсменов из Подольска выступят на чемпионате мира по армрестлингу

Армрестлеры из Подольска стали бронзовыми призерами чемпионата России среди лиц с повреждением опорно-двигательного аппарата в Орле. Теперь они поучаствуют в мировых соревнованиях.

Участниками всероссийских состязаний стали 160 спортсменов из 29 регионов России. Спортсмены из Подольска заняли три призовых места.

Так, Андрей Фирсов из Подольска поборол спортсменов из Татарстана, Красноярского края, Самары и Перми. Татьяна Вязмитина победила в двух поединках.

Среди юниоров бронзовым призером стал Евгений Шавловский. Он стал лучшим в четырех поединках из шести. Также Евгений выполнил норматив мастера спорта.

Теперь спортсмены из Подольска в составе сборной России примут участие в международном турнире. Он состоится в сентябре в Болгарии.

Ранее мы рассказывали о том, что каратисты из Подольска стали призерами всероссийского турнира по киокусинкай.