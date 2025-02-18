Каратисты из Подольска стали призерами всероссийского турнира по киокусинкай

Соревнования по киокусинкай «Кубок Кубани» состоялись в Краснодаре. В них поучаствовали каратисты из Подольска, которые привезли домой девять медалей.

Участниками турнира стали свыше 300 спортсменов из 22 регионов России. Это мальчики и девочки 10-11 лет, юноши и девушки 12-15 лет, юниоры и юниорки 16-17 лет, мужчины и женщины 18 лет и старше.

Подольск представили 14 каратистов. Шестеро из них стали абсолютными победителями. Это Никита Маркелов, Богдан Трандасир, Матвей Семенихин, Диана Крачковская, Василий Тычков и Кирилл Петрухин.

Также ребята из Подольска завоевали девять призовых мест и получили бронзу в составе команды Московской области. Отдельный приз за «Лучшую технику» получил Кирилл Петрухин.

Ранее мы рассказывали о том, что дзюдоистки из Подольска выиграли шесть медалей на областном турнире.