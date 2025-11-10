Три сотрудника МВД в Люберцах получили жилищные сертификаты

В Управлении МВД России «Люберецкое» прошло торжественное мероприятие ко Дню сотрудника органов внутренних дел. В честь праздника трем сотрудникам вручили жилищные сертификаты. Еще 13 служащих получили благодарственные письма и ценные подарки.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков в лице начальника МУ МВД Максима Фоменко пожелал коллективу здоровья. В составе местного отделения трудятся 864 аттестованных сотрудников, 26 федеральных государственных гражданских служащих и 93 работника.

«Ваша служба — это не просто работа, а истинное призвание. Спасибо, что в любое время суток вы всегда готовы прийти на помощь люберчанам», — отметил Владимир Волков.

В праздновании также приняли участие сторонники партии «Единая Россия». Председатель Совета депутатов Петр Ульянов и муниципальные депутаты вручили сотрудникам грамоты за доблестное несение службы и возложили цветы к мемориалу в Томилинском отделении полиции в память об Александре Галдине и Николае Трошине, погибших при исполнении долга.

Помимо этого, сотрудников МВД в Люберцах поздравила председатель Совета сторонников «Единой России», муниципальный координатор проекта «Женское движение Единой России» и председатель местного отделения «Союза женщин России» Елена Верховых.