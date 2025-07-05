Три сертификата на жилье вручили сотрудникам ГАИ Люберец

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков поздравил сотрудников Госавтоинспекции МУ МВД России «Люберецкое» и ветеранов службы в рамках торжественного мероприятия, посвящённого 89-й годовщине со дня основания ГАИ. В ходе праздника он также вручил три сертификата на жилье.

Он отметил, что в округе прилагаются все усилия для создания комфортных условий труда для сотрудников Госавтоинспекции.

«Ежедневно более 180 сотрудников Госавтоинспекции нашего округа обеспечивают безопасность дорожного движения, правопорядок на автомобильных трассах, защиту жизней и здоровья люберчан. Особые слова признательности — ветеранам службы за бесценный опыт и преемственность заложенных традиций. В лице Ильи Викторовича Атаманова благодарю личный состав Госавтоинспекции за профессионализм, самоотверженность и нелёгкий, но очень важный труд», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

В честь праздника глава муниципалитета вручил три сертификата на квартиры для последующего найма и поблагодарил весь коллектив за службу.