Три пары заключили брак на аэродроме в Серпухове

В День святых Петра и Февронии, 8 июля, на аэродроме «Большое Грызлово» в Серпухове открыли новую выездную площадку для торжественной регистрации брака. Три пары сказали друг другу «да» прямо на взлетной полосе.

Приглашенные семьи Минаевых и Кащенко из Пущина, вместе уже несколько десятков лет, стали примером верности и любви для молодых поколений. Участников торжества поздравили заместитель начальника Управления Министерства юстиции по Московской области Казимагомед Сефикурбанов, заместитель главы Серпухова Мария Барышева и начальник Окружного управления социального развития № 17 Ирина Ермакова.

Для гостей аэродрома подготовили семейные интерактивы, мастер-классы и выступления творческих коллективов. Торжество стало уникальной возможностью для молодоженов и их гостей разделить радость в необычной атмосфере.