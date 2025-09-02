Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 4 сентября

Один торфяной пожар потушили в Подмосковье 1 сентября . Он произошел в семи километрах от деревни Лесное. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали третий класс пожарной опасности.

Как рассказали в региональном Комлехозе, третий класс пожарной опасности установится на всей территории Московской области со 2 по 4 сентября. В этот период температура воздуха будет подниматься до 21 градуса днем и опускаться до 10 по ночам. Ожидается переменная облачность, без дождей.

Жителям напомнили, что сообщить о пожаре можно по телефону горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или единому номеру вызова экстренных служб 112.