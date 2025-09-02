Торфяной пожар потушили в Луховицах

Один пожар обнаружили в лесах Подмосковья 1 сентября. В Белоомутском участковом лесничестве произошло возгорание на торфянике. Его тушили 5,5 часа.

Как рассказали в областном Комлесхозе, очаг возгорания удалось выявить при помощи системы видеомониторинга. Он находится в семи километрах от деревни Лесное в Луховицах. Пожар тушили четыре человека и три спецмашины. Причиной возгорания стало нарушение правил безопасности жителями.

«Подозреваемые в поджоге устанавливаются. Ведутся следственные действия. Материалы о пожарах направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных», — отметили в ведомстве.

Жителям напомнили, что приведший к пожару поджог наказывается штрафами до двух миллионов рублей.