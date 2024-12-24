Тренера по карате Бориса Скрипачева из Мытищ признали лучшим в России

Звание лучшего тренера по всестилевому карате Борису Скрипачеву присудили за высокие достижения его воспитанников. Недавно его ученицы привезли золотые медали с чемпионата мира по этому виду спорта.

Лучшим тренером года на конференции Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России признали тренера-преподавателя отделения всестилевого карате Центра детско-юношеского спорта Бориса Скрипачева. Борис Наумович в этом году стал первым заслуженным тренером России в истории всестилевого карате. Его воспитанники — неоднократные победители соревнований регионального, всероссийского и международного уровней.

Недавно ученицы Скрипачева успешно выступили на чемпионате мира по всестилевому карате в Орле. Мария Колесникова и Анна Серых завоевали две золотые награды, показав и подтвердив свой высокий спортивный уровень.

Эти достижения стали результатом многолетней работы Бориса Скрипачева. Вклад преподавателя в развитие всестилевого карате трудно переоценить. Под его руководством еще не одно поколение спортсменов сможет достигнуть высот в этом виде спорта.