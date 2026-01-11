Традиционный зимний фестиваль завершился в Люберцах

Фестиваль «Новогодние традиции» проводится в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье». Праздничные программы во дворах посетили более 2500 жителей. Мероприятия проходили со 2 по 9 января в Люберцах, Дзержинском, Томилино, Октябрьском, Марусино, Красково, Верхнем Мячково и других дворах. Глава округа Владимир Волков подчеркнул, что управляющие компании продолжают поддерживать эту инициативу.

Также для жителей и гостей округа доступны семь катков: три из них с искусственным покрытием — в Наташинском парке, на улице Звуковая и на стадионе «Орбита» в Дзержинском. Четыре катка с естественным льдом расположены на стадионах «Труд», «Урожай», «Балятино» и «Электрон». В выходные они открыты с 11:00 до 22:00, а в будние дни — с 16:30 до 21:00.