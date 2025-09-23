Традиционный «Уаровский кросс» пройдет в Мытищах 28 сентября
Спортивное мероприятие проведут 28 сентября в поселке Вешки. Сбор участников состоится возле храма святого мученика Уара Мытищинского благочиния Сергиево-Посадской епархии Московской митрополии Русской Православной Церкви.
Ожидается, что это мероприятие станет ярким и запоминающимся событием для всех участников и гостей. Организаторы подготовили насыщенную спортивную и культурную программу для семейного досуга.
Планируют провести забеги на дистанцию 1,3 километра, семейный забег с розыгрышем призов. После стартов будет награждение и раздача угощений для всех посетителей праздника.
Концертная программа, тщательно подготовленная организаторами, обеспечит атмосферу радости и веселья. Жители Мытищ получат уникальную возможность провести выходной день ярко и активно, не ограничиваясь участием в спортивных мероприятиях. Это событие представляет собой важный элемент культурной жизни города, способствующий социальной интеграции и повышению общего уровня удовлетворенности населения.