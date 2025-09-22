Традиционный осенний кросс пройдет в лесопарке в Мытищах 28 сентября

Жители Мытищ и гости округа смогут принять участие в традиционном осеннем легкоатлетическом кроссе, который состоится в воскресенье, 28 сентября. Соревнования проведут в Мытищинском лесопарке.

Организационный комитет под руководством управления по физической культуре и спорту администрации городского округа опубликовал программу мероприятия. В 9:00 состоится выдача номеров участникам (предварительная регистрация обязательна), в 11:40 — торжественное открытие, в 12:00 начнется старт забегов.

Победителей и призеров легкоатлетического кросса в различных возрастных группах наградят грамотами, медалями и памятными подарками.

Сбор участников состоится у входа в лесопарк рядом с Т-образным перекрестком: Олимпийский проспект — улица Угольная, поворот на бывшее стрельбище «Динамо».

Подробная информация и регистрация — по ссылке. Участникам необходимо взять копии или оригиналы документов, удостоверяющих личность (паспорт или свидетельство о рождении), медицинскую справку о состоянии здоровья, выданную врачом.