Традиционный гастрономический фестиваль прошел в Ступине

Праздник под названием «Ступинская застолица или овощной разгуляй» состоялся в парке Островского. Организаторы подготовили насыщенную развлекательную программу для гостей всех возрастов.

На главной сцене парка выступали вокальный ансамбль «Сарафан», оркестр народных инструментов «Мелодии России» и ансамбль песни и танца «Русский стиль»

На арт-площадке «Капустная мозаика» посетителей угощали блюдами из капусты. Там также проходили мастер-классы и выставка овощных композиций «Огородная рапсодия», где участники представили творческие работы, выполненные из овощей и природных материалов.

Одним из главных событий стало дефиле на самый оригинальный зонтик «Под куполом овощного настроения». Зрители активно участвовали в голосовании за лучшие работы.

Главный инспектор отдела культуры и молодежной политики Ольга Кочергина отметила, что фестиваль стал не только демонстрацией продуктов и традиций, но возможностью для общения и взаимодействия. «Мы стремились создать атмосферу, полную радости и вдохновения, где каждый может найти что-то по душе — от вкусных блюд до творческих конкурсов, — сказала она.