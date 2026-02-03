Традиционный фестиваль «Масленица в Муранове» пройдет в конце февраля

В округе готовятся к одному из самых ярких зимних событий региона. В музее-заповеднике «Усадьба „Мураново“» имени Тютчева пройдет традиционный фестиваль «Масленица в Муранове».

В 2026 году праздник пройдет уже в 22-й раз, подтверждая статус одной из самых популярных культурных площадок Подмосковья. Посетителей ждут выступления профессиональных фольклорных ансамблей с песнями и танцами, исторические реконструкции, спектакли кукольных театров для самых маленьких зрителей, тематические экскурсии по залам усадебного дома и парку, творческие мастер-классы по народным ремеслам, а также ярмарка с изделиями народных промыслов.

«Официальное открытие фестиваля запланировано на 21 февраля в 12:30. Настоящей „изюминкой“ праздника станет эксклюзивная программа „Чаепитие с потомком“, которая пройдет в интерьерах Главного усадебного дома. У гостей будет редкая возможность в камерной обстановке пообщаться с продолжателями рода Тютчевых-Баратынских», — сообщили организаторы.