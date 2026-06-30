Традиционный бал выпускников прошел в Шатуре

В этом году в Шатуре 11-й класс окончили 280 выпускников. 56 из них были удостоены медалей «За особые успехи в учении». Четверо одиннадцатиклассников сдали ЕГЭ на высший балл.

Впереди у ребят поступления, сессии, курсовые, но это все будет потом, а грандиозный праздник запомнится им на всю жизнь. Тем более, что со своим будущим многие из ребят уже определились. Например, выпускница рошальской школы № 2 Анастасия Кузьмичева планирует поступать в университет МВД на экономическую безопасность, Арина Малышева из шатурской школы № 4 собирается сделать карьеру в IT, а выпускница рошальского лицея Маржона Мансурова мечтает стать врачом.