Традиционный бал выпускников прошел в Шатуре

Фото: Пресс-служба администрации м.о. Шатура

Позади остались годы учебы, волнения и экзамены — впереди ждет взрослая жизнь. В Шатуре отгремел окружной бал выпускников.

Торжество для одиннадцатиклассников прошло в парке «Крестов брод». Он  стал территорией танцев, поздравлений и моря фотографий.

В этом году в Шатуре 11-й класс окончили 280 выпускников. 56 из них были удостоены медалей «За особые успехи в учении». Четверо одиннадцатиклассников сдали  ЕГЭ на высший балл.

Впереди у ребят поступления, сессии, курсовые, но это все будет потом, а грандиозный праздник запомнится им на всю жизнь. Тем более, что со своим будущим многие из ребят уже определились. Например, выпускница рошальской школы № 2 Анастасия Кузьмичева планирует поступать в университет МВД на экономическую безопасность, Арина Малышева из шатурской школы № 4 собирается сделать карьеру в IT, а выпускница рошальского  лицея Маржона Мансурова мечтает стать врачом.

Гуляли выпускники ярко, шумно, под хиты любимых артистов. А потом встречали рассвет и загадывали самые смелые желания, которые у ребят обязательно сбудутся.

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