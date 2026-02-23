Традиционные масленичные гуляния прошли в Лосино-Петровском округе

Пресс-служба администрации г. о. Лосино-Петровский

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Лосино-Петровский

В Лосино-Петровском с размахом проводили зиму: 22 февраля на центральной площади округа прошли традиционные масленичные гуляния, собравшие множество жителей и гостей. Праздник развернулся на городских площадях и улицах, где для гостей подготовили разнообразные развлечения, угощения и выступления артистов.

На центральной площади города были организованы интерактивные программы, старинные русские забавы и конкурсы. Гости могли принять участие в веселых состязаниях, попробовать вкусные блины и насладиться народными песнями. Кульминацией праздника стало традиционное сожжение чучела, символизирующее прощание с зимой и встречу долгожданной весны.

В рамках мероприятия подвели итоги конкурса на лучшее чучело и наградили победителей. Также чествовали авторов самых креативных снеговиков, чьи работы были представлены в социальных сетях округа.

Масленичные гуляния в Лосино-Петровском оставили яркие впечатления у всех участников и стали настоящим праздником весны, объединившим жителей разных поколений.