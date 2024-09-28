Товары ручной работы представят на «Осеннем арт-фестивале» в Мытищах

Организаторы «Осеннего арт-фестиваля» обещают посетителям атмосферное мероприятие, наполненное сюрпризами и развлечениями. Интерактивная программа, мастер-классы, настольные игры и дизайн-маркет «Сезон ежевики», где будут представлены товары ручной работы от лучших мастеров: полезные сладости, украшения, натуральная косметика, свечи, мед и многое другое. Участие в фестивале примет и младшее поколение — результаты своего творчества юные мастера выставят на детской ярмарке.

Фестиваль пройдет 28 сентября с 13 до 18 часов в торгово-развлекательном центре «Июнь» по адресу: улица Мира, строение 51. Ориентиром для гостей послужат часы Биг-Бен на первом этаже недалеко от центральной галереи.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».