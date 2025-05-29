Товарищеский футбольный матч среди любительских команд прошел в Мытищах

Самые успешные любительские футбольные команды Мытищ провели совместную открытую тренировку. «Мамазонки» существуют ровно год, но уже заявили себя как «профи» среди любителей и приняли участие в соревнованиях разного уровня: от регионального до международного. Команда регулярно пополняется новыми игроками. Мамы из Мытищ доказали на практике, что владеют мячом не хуже мужей и сыновей. Команда «СОБР» не отстает, в 2024 году стала обладателем Лиги чемпионов Подмосковья и серебряным призером Кубка России — 2025.

Результатом разминки стала победа «Мамазонок». После разогрева последовало главное событие встречи — игра с чемпионами Европы по футболу среди тотально слепых. Команда занимается в мытищинской спортивной школе «Авангард». Матч прошел в специальных очках, которые не позволяют следить за полем и мячом. Футбольных мам такие условия не смутили и они быстро приспособились к непривычным правилам игры, показав отличные результаты.

Подобные встречи решили проводить чаще, чтобы укрепить Мытищинское футбольное сообщество. В последних числах мая команда «Мамазонки» будет участвовать на Суперкубке Футбольных мам в Лужниках. Куда приедут больше 120 команд из разных уголков России.