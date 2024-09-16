Товарищеский футбольный матч прошел между клубами из Балашихи и Могилева

На стадионе футбольного центра «Метеор» в Балашихе состоялась товарищеская встреча между командами из России и Белоруссии. На поле вышли юные футболисты клуба «Метеор» из Балашихи и «Днепр» из Могилева.

«Сегодня мы рады приветствовать наших братьев из Могилева. Желаю ребятам достойной игры, пусть победит сильнейший», — сказал Попов.

Игра прошла в два тайма по 40 минут. Поначалу преимуществом владели футболисты из Балашихи, первый тайм они выиграли со счетом 1:0. Однако во втором тайме команда из Могилева переломила ход встречи, победив со счетом 3:1.

Напомним, стадион «Метеор» в Балашихе был реконструирован в 2017 году. Здесь проходят учебно-тренировочные занятия, соревнования и товарищеские встречи по футболу. Общая площадь спортивного комплекса составляет более 1,8 тысячи квадратных метров.

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