Торжественный вечер ко Дню призывника прошел в Коломне

Мероприятие объединило юных жителей Коломны, ожидающих поступления на военную службу, их родственников и близких, а также ветеранов, студентов местных учебных заведений и военнослужащих коломенского гарнизона. Перед началом основной части вечера собравшиеся посетили выставку «Юные защитники Родины» и познакомились с экспозицией фотографий «Стена памяти — Бессмертный полк». Представленные работы напомнили гостям о важности армейской службы.

Депутат Московской областной думы Екатерина Лобышева выразила надежду, что такие мероприятия укрепят чувство патриотизма среди подрастающего поколения и вдохновят молодежь на успехи во имя Отечества. Она отметила, что в Коломне регулярно проводят состязания, акции и конкурсы, направленные на подготовку ребят к службе в армии.