Торжественный митинг ко Дню Победы прошел у Вечного огня в Воскресенске

«В этот день вспоминаем героев Великой Отечественной войны, чествуем бессмертный подвиг всех, кто сражался за свободу и независимость нашей Родины на полях сражений и в тылу, отдав ради нашего будущего самое дорогое — свою жизнь! В юбилейную 80-ю годовщину Великой Победы с низким поклоном в знак уважения и благодарности возложили цветы к Вечному огню — символу бессмертного подвига героев нашего Отечества», — отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.