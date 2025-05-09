Торжественный митинг ко Дню Победы прошел у Вечного огня в Воскресенске

В Воскресенске отметили День Победы. Жители муниципалитета возложили цветы к Вечному огню.
«В этот день вспоминаем героев Великой Отечественной войны, чествуем бессмертный подвиг всех, кто сражался за свободу и независимость нашей Родины на полях сражений и в тылу, отдав ради нашего будущего самое дорогое — свою жизнь! В юбилейную 80-ю годовщину Великой Победы с низким поклоном в знак уважения и благодарности возложили цветы к Вечному огню — символу бессмертного подвига героев нашего Отечества», — отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.
В администрации отметили, что День Победы всегда будет напоминать о чести, силе и храбрости, непоколебимом духе и мужестве советского народа. Самоотверженный патриотизм и безмерная любовь к родной земле помогут преодолеть любые трудности и преграды.
Минобороны Пакистана оценило возможность применения ядерного оружия
В Кремле заявили о бессмысленности угроз санкциями
Автопробег «Победный маршрут» завершился в Подмосковье
Ким Чен Ын пообещал помочь России при нападении приспешников США
Анну Нетребко объявили в розыск из-за квартиры в Петербурге
Аэропорт Читы временно приостановил прием и отправку самолетов из-за пожара
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте