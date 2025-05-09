Торжественный митинг ко Дню Победы прошел у Вечного огня в Воскресенске

В Воскресенске отметили День Победы. Жители муниципалитета возложили цветы к Вечному огню.

«В этот день вспоминаем героев Великой Отечественной войны, чествуем бессмертный подвиг всех, кто сражался за свободу и независимость нашей Родины на полях сражений и в тылу, отдав ради нашего будущего самое дорогое — свою жизнь! В юбилейную 80-ю годовщину Великой Победы с низким поклоном в знак уважения и благодарности возложили цветы к Вечному огню — символу бессмертного подвига героев нашего Отечества», — отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

В администрации отметили, что День Победы всегда будет напоминать о чести, силе и храбрости, непоколебимом духе и мужестве советского народа. Самоотверженный патриотизм и безмерная любовь к родной земле помогут преодолеть любые трудности и преграды.

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