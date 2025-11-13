Торжественное вручение паспортов прошло в Центральной библиотеке в Чехове
Глава муниципального округа Михаил Собакин вместе с руководителем местного отделения Ассоциации ветеранов Специальной военной операции Николаем Трофимовым 12 ноября вручили главный документ гражданина юным жителям. Всего паспорта получили 13 школьников.
Документ получили Полина Чуканина, Андрей Шаров, Данил Усманов, Полина Колногузенко, Евгений Отвиновский, Максим Перевощиков, Матвей Тратин, Виктория Лушкина, Илья Бабич, Валерия Матвеева, Иосиф Лужанский, Ксения Коваленко и Кристина Матвеева. Поздравить детей и разделить с ними праздник пришли их родные и близкие.
«Для ребят это не только серьезный шаг во взрослую жизнь, но и осознание ответственности в первую очередь за себя и свои поступки, своих близких, за свою Родину. Уже сейчас для них открыты самые широкие возможности для учебы и саморазвития, которые в дальнейшем помогут стать настоящими профессионалами и трудиться для дальнейшего процветания России», — сказал Михаил Собакин.
По традиции вместе с паспортом юноши и девушки получили экземпляр Конституции Российской Федерации и книгу Николая Карамзина «История Государства Российского».