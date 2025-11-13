Торжественное вручение паспортов прошло в Центральной библиотеке в Чехове

Документ получили Полина Чуканина, Андрей Шаров, Данил Усманов, Полина Колногузенко, Евгений Отвиновский, Максим Перевощиков, Матвей Тратин, Виктория Лушкина, Илья Бабич, Валерия Матвеева, Иосиф Лужанский, Ксения Коваленко и Кристина Матвеева. Поздравить детей и разделить с ними праздник пришли их родные и близкие.

«Для ребят это не только серьезный шаг во взрослую жизнь, но и осознание ответственности в первую очередь за себя и свои поступки, своих близких, за свою Родину. Уже сейчас для них открыты самые широкие возможности для учебы и саморазвития, которые в дальнейшем помогут стать настоящими профессионалами и трудиться для дальнейшего процветания России», — сказал Михаил Собакин.

По традиции вместе с паспортом юноши и девушки получили экземпляр Конституции Российской Федерации и книгу Николая Карамзина «История Государства Российского».