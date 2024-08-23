Торжественное шествие ко Дню флага провели в Павловском Посаде

День флага отпраздновали в городском парке культуры и отдыха в Павловском Посаде. По этому случаю волонтеры округа приняли участие в торжественном шествии.

Участниками шествия ко Дню флага стали молодогвардейцы, депутаты, «Волонтеры Подмосковья», жители и гости города. Для них провели зарядку и акцию «Триколор».

«Мы пришли в парк, чтобы отдать дань уважения нашему флагу, нашей символике, нашей России и ее народу. Безусловно, важно помнить и чтить такие даты, рассказывать новым поколениям о подвигах русского народа, прививать любовь и уважение к своей стране», — отметила исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Наталья Золина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил россиян с Днем Государственного флага.

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