Торжественное шествие и концерт ко Дню России прошли в Зарайске

День России отметили в центральном парке культуры и отдыха Центра досуга «Победа» в Зарайске. Для жителей организовали яркое представление с триколором и развлекательную программу.

Воспитанники хореографических коллективов Зарайска приняли участие в торжественном шествии. Они пронесли российский триколор через центральную аллею парка.

Также гости праздника смогли создать собственные изделия на мастер-классе по традиционной русской росписи матрешек.

Творческие коллективы округа подготовили номера для концерта. Они исполнили патриотические песни, танцы и музыкальные номера.

Ранее мы рассказывали о том, что более чем в 80 парках Подмосковья провели мероприятия ко Дню России. Так, жители смогли поучаствовать в мастер-классах, выставках, концертах, велопробегах, флешмобах и анимационных программах.