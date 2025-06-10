Мастер-классы и концерты ко Дню России проведут в парках Подмосковья

Праздничные программы в честь Дня России пройдут более чем в 80 парках Подмосковья 12 июня. Для гостей подготовят мастер-классы, выставки, концерты и многое другое.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, на набережной Менделеева в Дубне состоится велопробег «Путешествие по России». Для детей проведут анимационную программу с участием ростовых кукол, а также мастер-классы по народным промыслам и театральную постановку.

В Свердловском парке в Лосино-Петровском в этот день пройдет открытый микрофон «Читающая Россия» и флешмоб, а также концерт духового оркестра.

Зарайский парк приглашает на шествие с флагом, роспись матрешек и викторину по истории страны. В усадьбе Кривякино в Воскресенске пройдет историческая реконструкция, выставка картин и пенная дискотека. Одинцовский парк предложит уроки танцев и ярмарку рукоделия.