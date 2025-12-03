Торжественное открытие зимнего сезона прошло в поселке Хорлово в Воскресенске

На главной площади в поселке Хорлово городского округа Воскресенск праздничными гуляниями отметили начало зимнего сезона. Для жителей и гостей муниципалитета подготовили концертную программу с песнями и танцами.

На сцене выступили артисты местного дома культуры. Зрители встречали их бурными аплодисментами.

Председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск Сергей Матвиенко поздравил гостей праздника с открытием зимнего сезона. Он отметил, что такие мероприятия важны для сплоченности и единства общества.

Порадовали жителей и гостей Воскресенска и зимние волшебники — Дед Мороз и Снегурочка. Они торжественно зажгли новогодние огни. Собравшиеся также приняли участие в веселых играх и эстафетах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.