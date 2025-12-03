Торжественное открытие зимнего сезона прошло в парке Жуковского

Праздничные гуляния, посвященные началу зимнего сезона, прошли в городском парке Жуковского. Для жителей и гостей округа провели творческий мастер-класс, подготовили развлекательную программу с зажжением новогодней елки.

Помимо этого, гости парка увидели открытие резиденции Деда Мороза, начало работы его почты и отправку первых писем.

Мероприятие провели в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье». На протяжении всего зимнего сезона в парке будут проходить различные тематические мероприятия. Отметим, что в этом сезоне там также планируют обустроить лыжную трассу, а после наступления устойчивых холодов на стадионе «Метеор» приступят к заливке катка. У входа в парк установят инсталляцию «Подарок с мишкой».

Отметим, что информацию о предстоящих мероприятиях в рамках проекта «Зима в Подмосковье» опубликуют в телеграм-канале главы городского округа Жуковский Андроника Пака и в телеграм-каналах администрации города и парка.